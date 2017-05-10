Пальчики из свинины рецепт с фото



Пальчики из свинины – блюдо не простое. Нежное, ароматное мясо, пропитанное салом и чесноком, просто тает во рту. Это невероятно вкусное мясное блюдо. Готовить пальчики из свинины с начинкой не сложно, но требует времени. Не пугайтесь, время, в основном, потребуется на пассивное тушение пальчиков. Потратив чуть больше часа своего времени вы получите большую порцию великолепного мяса, которого хватит не на один прием пищи.

Почему в качестве начинки для пальчиков из свинины используют сало? В процессе тушения сало внутри каждого мясного мальчика тает и пропитывает мясо. А еще кроме сала в начинке есть много чеснока и молотый перец. Эти компоненты дают аромат. Благодаря салу аромат чеснока вовсе не резок, как могло показаться.

Рекомендую приготовить пальчики из свинины с салом и чесноком хотя бы раз. Этот рецепт вполне может стать вашим любимым и еще его можно использовать в качестве базы для приготовления аналогичных блюд с другими начинками.

Ингредиенты:

0,8-1 кг мякоти свинины

100 г соленого сала

5 зубцов чеснока

1 лавровый лист

0,3 чайной ложки молотого перца

0,5 столовой ложки соли

50 мл подсолнечного масла

вода

Как приготовить пальчики из свинины с начинкой