Пальчики из свинины рецепт с фото

Пальчики из свинины – блюдо не простое. Нежное, ароматное мясо, пропитанное салом и чесноком, просто тает во рту. Это невероятно вкусное мясное блюдо. Готовить пальчики из свинины с начинкой не сложно, но требует времени. Не пугайтесь, время, в основном, потребуется на пассивное тушение пальчиков. Потратив чуть больше часа своего времени вы получите большую порцию великолепного мяса, которого хватит не на один прием пищи.
Почему в качестве начинки для пальчиков из свинины используют сало? В процессе тушения сало внутри каждого мясного мальчика тает и пропитывает мясо. А еще кроме сала в начинке есть много чеснока и молотый перец. Эти компоненты дают аромат. Благодаря салу аромат чеснока вовсе не резок, как могло показаться.
Рекомендую приготовить пальчики из свинины с салом и чесноком хотя бы раз. Этот рецепт вполне может стать вашим любимым и еще его можно использовать в качестве базы для приготовления аналогичных блюд с другими начинками.
Ингредиенты:
- 0,8-1 кг мякоти свинины
- 100 г соленого сала
- 5 зубцов чеснока
- 1 лавровый лист
- 0,3 чайной ложки молотого перца
- 0,5 столовой ложки соли
- 50 мл подсолнечного масла
- вода
Как приготовить пальчики из свинины с начинкой
Мякоть свинины следует нарезать пластинами толщиной 1,5 см. У меня был кусок свинины, из которого получилось 7 таких пластин, но они были большого размера и я разрезала каждую на 2 части. В результате получилось 14 кусков мяса, будущих пальчиков.
Каждый кусочек следует отбить молотком с двух сторон. Удобнее всего это делать, накрыв мясо целлофановым пакетом. Тогда брызги от отбивания мяса не летят во все стороны.
Мясные заготовки для приготовления пальчиков из свинины готовы. Теперь следует заняться начинкой. В качестве начинки для пальчиков у нас выступит ароматная смесь сала и чеснока. Кусочек сала весом примерно 100 г следует пропустить через мясорубку или очень мелко порубить. Для этой цели лучше использовать соленое сало без мясной прослойки. К салу добавляем пропущенный через пресс чеснок. Еще для начинки понадобится немного молотого черного перца.
На край каждого отбитого кусочка мяса выкладываем 1 чайную ложку начинки, распределив ее по ширине куска. Затем аккуратно заворачиваем кусочек свинины, начиная от края с начинкой. При помощи обычной швейной нити любого контрастного цвета закрепляем пальчики.
Не следует сильно затягивать нитку на пальчиках из свинины с начинкой, также не нужно завязывать узлы. Просто обматываем мясные трубочки нитью.
Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и выкладываем на ее поверхность наши пальчики из свинины с начинкой. Обжариваем пальчики до румяного цвета около 10 -12 минут на среднем огне, время от времени поворачивая пальчики с боку на бок.
Затем перекладываем пальчики из свинины с начинкой в жаровню. Туда же отправляем остатки подсолнечного масла, в котором они обжаривались.
Наливаем в жаровню воды и добавляем лавровый лист и соль. Вода должна полностью покрыть пальчики из свинины.
Тушим пальчики из свинины с начинкой на малом огне с неплотно закрытой крышкой в течение 1 часа. Если появится необходимость – добавляем воды до прежнего уровня.
С готовых пальчиков из свинины с начинкой снимаем нитку. Это делается легко и быстро.
Подаем пальчики из свинины с любым гарниром и салатами. Приятного аппетита!